Sivasspor, Özkan Yiğiter'i Gençlerbirliği'ne kiraladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özkan Yiğiter'i sezon sonuna kadar Gençlerbirliği'ne kiralık olarak verdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Özkan Yiğiter'in 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ne kiralandığı belirtildi.

Özkan, bu sezon Süper Lig'de forma şansı bulamadı.





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