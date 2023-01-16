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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor'dan son 6 sezonun en kötü ilk yarı performansı

AA

Sivasspor'dan son 6 sezonun en kötü ilk yarı performansı

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, ilk yarılar itibarıyla son 6 sezonun en kötü performansını sergiledi.

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve geride kalan haftalar itibarıyla 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 15 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 17. sırada yer aldı.

Ligde ilk yarılar itibarıyla son 6 sezonun en kötü grafiğini çizen Sivas temsilcisi, maç başı 0,83 puan ortalamasıyla oynadı.


- Sivasspor'un son 6 sezondaki ilk yarı karnesi


Ligde 2015-2016 sezonunda 17 haftalık ilk yarıyı 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Sivasspor, ligi 31 puanla 17. sırada tamamlamış ve Süper Lig'e veda etmişti.

Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükselmişti.

Sivas ekibinin son 6 sezondaki ilk yarı performansı şöyle:

SezonOGBMAYAvP
2017-2018178272327-426
2018-2019176652423124
2019-202017114235161937
2020-2021205962125-424
2021-2022196852620626
2022-2023183691928-915


- En golcü Dia Saba


Ligin 18 haftalık periyodunda Sivasspor, 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 28 gol gördü.

Sivasspor'un, Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği gollere İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba 5 golle katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekiple yollarını ayıran Dia Saba, Kasımpaşa, Bitexen Giresunspor, Medipol Başakşehir (2) ve Beşiktaş maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

Sivas temsilcisinde orta saha oyuncuları Max Gradel 4, Clinton N'jie ve Erdoğan Yeşilyurt ile golcü oyuncu Mustapha Yatabare 2'şer golle takımına katkı sağladı.

Sivasspor'da, Charilaos Charisis, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Robin Yalçın 1'er kez gol sevinci yaşadı.


- En istikrarlı Ali Şaşal Vural


Kırmızı-beyazlıların kalecisi Ali Şaşal Vural, ligin ilk yarısında takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Ali, 16 maçta 1440 dakika sahada kaldı.

Ligin ilk yarısındaki 18 maçın 16'sında 1335 dakika oyunda kalan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, 15 maçta 1299 dakika forma giyen defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ve 16 maçta 1244 dakika görev alan golcü oyuncu Mustapha Yatabare en fazla süre alan oyuncular oldu.


- En hırçın Uğur ve Erdoğan


Kırmızı-beyazlı takımda 1'er kez kırmızı ve 3'er kez sarı kart gören savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ile orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

Sivasspor'da Dia Saba ve Robin Yalçın 4'er, Charilaos Charisis, Fredrik Ulvestad ve Caner Osmanpaşa 3'er, Mustapha Yatabare, Hakan Arslan, Max Gradel, Abdul Kader Keita ve Ziya Erdal 2'şer, Ahmed Mousa ve Dimitrios Goutas ise 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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