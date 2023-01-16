Harezmi'den Mete Han'a tarihte iz bırakanlar "akıllı tahtalar"da öğretiliyor

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SİVAS (AA) - KAZIM PERÇİN - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, Türk ve İslam tarihinde iz bırakmış şahsiyetleri anlatan videolarla hayata geçirilen projeyle, öz saygısı ve genel kültürü yüksek, dünyayı anlamlandırabilen nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor.

Akıncılar Kaymakamlığı, geçmişine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gelecek nesiller oluşturmak için 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başında "Yıldızlar Pusulamız, Ufkumuz Aydınlık" adlı proje başlattı.

Bu çerçevede, Türk ve İslam tarihinde iz bırakan onlarca şahsiyetin hayatı, özel olarak seçilen 5'er dakikalık videolarla ilçedeki tüm okullarda akıllı tahtalara yüklendi.

Kaymakam Tarık Safa Kahveci, AA muhabirine, söz konusu videoları okulların açıldığı 12 Eylül'den itibaren öğrencilere izlettirmeye başladıklarını söyledi.

Projenin birinci amacının öğrencilere medeniyetin izlerinin bu coğrafyada bulunduğunu anlatmak, kendine güveni ve milli öz saygısı yüksek nesiller yetiştirmek olduğuna dikkati çeken Kahveci, şunları kaydetti:

"Uzun zaman boyunca medeniyeti hep kendimizden uzakta aramış, kurtuluş reçetesinin kendi kimliğimizde yazılı olduğunu göz ardı etmiştik. Yetersiz, kendine güvensiz, üretim için gayret göstermeyen bir nesil olmamız, atalarımıza vefa borcumuzu ödememizi engelliyordu. Gönül coğrafyası sınırlarını aşan bu aziz milletin evlatları olarak milli, manevi, kültürel, coğrafi yönden birlikte güçlendiğimiz tüm değerlerimizi tanımak ise Atamızın da işaret ettiği gibi muhtaç olduğumuz kudreti damarlarımızdaki asil kanda bulmamızı sağlayacaktı."

- Dünyayı anlamlandırabilen nesillerin yetişmesi hedefleniyor

Kahveci, projeyle genel kültürü yüksek, dünyayı anlamlandırabilen nesiller inşa edeceklerini belirterek, "Sıfırı bulan Harezmi'den Türk askeri teşkilatlanmasının temelini atan Mete Han'a, robotik teknolojinin kurucusu El-Cezeri'den al bayrağımızı göklerde dalgalandıran Vecihi Hürkuş'a, gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet'ten tarihin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'a, Aşık Veysel’e, Safiye Ali'ye, Şerife Bacı'ya ve daha bizlerin tekamülünde önemli rol oynamış nice bilim insanlarımıza, komutanlarımıza ve sanat ehline varana değin 200'ü aşkın materyali okullarda öğrencilerimizin kullanımına sunduk." diye konuştu.

Projendeki videoların Türk Tarih Kurumu, çeşitli medya organları ve sosyal medyadan yararlanılarak oluşturulduğunu vurgulayan Kahveci, "Videoların kısa ve öz olmasına azami hassasiyet gösterdik. Arşivimize uzun belgeseller de ekleyerek öğrencilerimizin boş derslerinde de bunlardan istifade etmesini istedik. Okullardaki tüm akıllı tahtalara yüklenen videolar, eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek. Kaymakamlığımız, katma değeri yüksek olan projenin tüm materyallerini valilik ve kaymakamlıklarla da paylaşmaya hazır." dedi.

Kahveci, projenin finalinde ödüllü bilgi yarışması düzenleneceğini anlattı.

- Öğrenciler projeden memnun

Türk Telekom Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Elif Su Buldu da "Bildiklerimizi tazelerken bilmediğimiz bir sürü şeyi fark ettik. Asya Hun Devleti'nin kurucusundan tutun, sıfırı bularak Matematiğin temelini atan Harezmi'ye kadar nice bilim insanlarını tanıdık." ifadesini kullandı.

9. sınıf öğrencisi Elif Naz Solmaz ise videolarla derse daha iyi adapte olduklarını, atalarının yaptıklarını öğrendikçe gururlandıklarını dile getirdi.

7. sınıf öğrencisi Medine Akyol, güne bilgilendirici videolarla başlamanın çok yararlı olduğunu belirterek, projede emeği geçenlere teşekkürler etti.

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