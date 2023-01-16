Sivas'ta THM korosu konser verdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türk Halk Müziği korosu "Birlikte Türküler Söylüyoruz" adlı konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser programında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, türkülerin en önemli özelliğinin hayatın kendisi olduğunu söyledi.

Türkülerin bir ayna vazifesi gördüğünü belirten Baker, "Türküler hayat kadar tatlı ve bir o kadar da kısadır. İnsan hayatı da tekrar tekrar dinlemek istediğimiz bir türküye benzer. Bu türküler dinledikçe zevk aldığımız ve her nağmesine hayatımızın bir parçasını sakladığımız ürünlerdir." dedi.

Baker, türkü dostu Aşık Veysel'i ve Muzaffer Sarısözen'i rahmet ve minnetle andığını dile getirerek, "Sizlere türkü tadında bir program yaşatmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Değerli türkü dostlarına program hazırlamak ve sunmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından şef Onur Erdem yönetimindeki koro, solo ve koro olarak Sivas ve Anadolu'nun değişik bölgelerinin türkülerini seslendirdi, izleyiciler türkülere alkışlarla eşlik etti.

Konser sonrası Sivas Vali Yardımcısı Adem Taşpınar, koro şefi Onur Erdem'e çiçek takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, ses ve saz sanatçılarına teşekkür belgesi verdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.