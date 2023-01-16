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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Teco Karacabey Belediyespor maçına hazır

AA

Sivasspor, Teco Karacabey Belediyespor maçına hazır

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanacak mücadele için bugün Kayseri'ye gidecek ve kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.

Demir Grup Sivasspor ile Teco Karacabey Belediyespor arasındaki karşılaşma RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Kayserispor ile oynanan mücadelede, sol ayak bileğinde burkulma nedeniyle tendon hasarı ve ödem oluşan Karol Angielski'nin Teco Karacabey Belediyespor maçının kadrosundan çıkartıldığı bildirildi.

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