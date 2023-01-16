Doğaseverler Sivas-Tokat arasındaki Çamlıbel Ormanları'na hayran kaldı

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SİVAS (AA) - Doğa tutkunları, Sivas-Tokat arasında uzanan Çamlıbel Ormanları'nın eşsiz güzelliklerini keşfetti.

Her mevsim doğanın farklı renklerini ve güzelliklerini ziyaretçilerine sunan Sivas'ta bir grup doğasever, kentin Tokat ile arasında yer alan Çamlıbel Ormanları'na düzenlenen yürüyüş etkinliğine katıldı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü'nün (SADAK) organizasyonuyla düzenlenen yürüyüşe katılan 20 doğa tutkunu, bölgeyi boydan boya süsleyen çam ve meşe ağaçları içinden geçerek Çamlıbel'in eteğinde yer alan İhsaniye Göleti'ne ulaştı.

Doğaseverler, yaklaşık 10 kilometre yürüdükten sonra gölün çevresini fotoğraflayarak günün yorgunluğunu attı.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, yürüyüşün Sivas'tan başlayıp Tokat topraklarında sona erdiğini belirterek, "Yürüyüş boyunca adeta kış ve bahar mevsimini bir arada yaşadık. Bölgenin yüksek yerlerinde zaman zaman kar tutan alanlardan geçtik. İhsaniye Göleti'ne yaklaştıkça bölgede daha çok baharın hakim olduğuna şahit olduk. Herkes büyük keyif aldı." dedi.







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