Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve dışından ilgi gören Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yeni sezon açılışı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, merkezi ziyaret ederek, kayak merkezinin son durumu hakkında Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun'dan bilgi aldı.

Yıldız Dağı'nın Sivas'ın yükselen değeri olduğunu belirten Şimşek, "Merkezde geç de olsa kısmi olarak sezonu açmış bulunmaktayız. İnşallah önümüzdeki hafta sonu da sömestir tatiline girilmesi dolayısıyla yoğunluk bekleniyor. Gelecek hafta sonundan itibaren umarım kar yağışı daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Şimşek, her yıl kayak merkezinin güçlendirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu yıl da birtakım yenilikler yapıldı. 550 kişilik alakart restoran hizmete girdi. Bunun yanında yeni açılan pistler ve suni karlama sistemini de geliştirdik. İnşallah iyi bir sezon olacak. Şunu da belirtmek istiyorum. Fiyat artışlarına rağmen Yıldız Dağı Kayak Merkezi hala ülkemizin en ekonomik kayak merkezi, bu anlamda da vatandaşlarımızı ve kayakseverlerimizi merkezimize bekliyoruz."

Kayak merkezinde, 2 bin 551 ile 1636 metre uzunluğunda iki telesiyej, 804 metre teleski, Dünya Kayak Federasyonu (FIS) standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe, restoran ve 25 bungalov ev bulunuyor.

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