Sivas'ta kalp krizi sonucu vefat eden polis için tören düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde görev dönüşü evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memurunun cenazesi memleketi Ankara'ya gönderildi.

Zara Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğinde görevli 32 yaşındaki polis memuru Emre Yalabık, dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yalabık için Zara Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, genç yaşta hayatını kaybeden polis memurunun ailesi ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

Yaşadıkları acının büyük olduğunu belirten Şimşek, "Emre kardeşimiz şerefli emniyet teşkilatının çok şerefli bir personeliydi. Sevilen, sayılan, arkadaşları tarafından çok değer verilen, görevini layıkıyla yapmaya çalışan bir personelimizdi. Kendisi bu dünyada onurlu bir yaşam sürdü. Bize düşen görev onun arkasından bundan sonra dua etmektir. Onun ismini yaşatmaktır. Onun ailesine, onun emaneti olarak sahip çıkmaktır." dedi.

Yalabık'ı unutmayacaklarını ve anılarını yaşatacaklarını dile getiren Şimşek, "Onun bir emaneti olan ailesinin hep yanında ve yakınında olacağız. Hepimizin tekrar başı sağ olsun." diye konuştu.

İlçe Müftüsü Burhan Al'ın dua etmesinin ardından, tören mangası tarafından Yalabık'ın cenazesi katafalka konuldu.

Nişanlı olan 6 yıllık polis memuru Yalabık'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya uğurlandı.

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