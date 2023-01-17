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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta yaban hayatını tuvale yansıtan öğrenciler sergi açtı

AA

Sivas'ta yaban hayatını tuvale yansıtan öğrenciler sergi açtı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde 30 lise öğrencisi, küresel ısınmaya dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için yaban hayatını karakalem çalışmasıyla tuvale yansıttı.

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, küresel ısınmanın ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerini sanatla anlatmak amacıyla yaklaşık 2 ay önce okul müdürü Ali Işıkver'in öncülüğünde proje geliştirdi.

Bu çerçevede "Yaban hayatı" temasıyla çeşitli hayvanların karakalem çalışmasını yapan 30 öğrenciye resim öğretmenleri de destek verdi.

Öğrenciler, 2 ayın sonunda tuvale yansıttıkları 30 yaban hayvanının resmini okulun koridorlarında açtıkları sergide hem öğrencilerin hem de vatandaşların beğenisine sundu.

Okulun müdürü Işıkver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çevreci yaklaşımla böyle bir çalışma yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Çalışmanın valilik himayesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uygulanan Hedef Projesi'ne de dahil edildiğini belirten Işıkver, "Küresel ısınma dünyayı olumsuz etkiliyor. Bu etkileri biz insanlar kadar diğer canlılar da yaşıyor. Öğrencilerimiz bu kapsamda sergide doğal hayatta yaşayan canlılardan örnekler vermeye çalıştı. Yaptıkları çalışmayla ekosistem üzerine farkındalık oluşturmayı başardılar." dedi.

Sergiye katkıda bulunan 11. sınıf öğrencileri Kader Mutlu ile Aysu Duman da yaptıkları çalışmalara vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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