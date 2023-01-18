Ulaş Kaymakamı Baş, kolluk kuvvetlerine başarı belgesi verdi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, kolluk kuvvetlerini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş İbrahim Halil Ertural ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz, Baş'ı makamında ziyaret etti.

Baş, Ertural ve Yılmaz'ı göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Baş, "İlçemizde 7/24 görevi başında olan tüm kolluk görevlilerimize kriz dönemlerinde ve vatandaşların huzur ve refahı için göstermiş oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum." dedi.

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