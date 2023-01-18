Sivas'ta kadın kursiyerlerin diktiği giysiler, öğrencilere karne hediyesi olacak

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde atık kumaşlardan yeni giysiler diken kadın kursiyerler, yaklaşık 100 öğrenciyi karne hediyesiyle sevindirecek.

Mesleki yetkinlik kazanmak için yaklaşık bir yıldır Ulaş Halk Eğitimi Merkezi'ndeki giyim üretim teknolojileri kursuna katılan kadın kursiyerler, sosyal alanda da çalışmalar yapıyor.

Kurslarda mesleki yetkinlik kazanan kursiyerler, fabrikalardan temin edilen atık kumaşlardan yeni penye, tişört, eşofman ve pantolon gibi giysiler dikerek öğrencilere hediye ediyor.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mart 2022'de açılan kurslarda üretilen giysilerle şimdiye kadar 700'ün üzerinde öğrenciyi sevindirdiklerini söyledi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sosyal sorumluluk bilinciyle çok ciddi çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Baş, "İlk olarak atık kumaşlarla başladık. Fabrikalardan atık kumaşlar temin ettik ve bunları kıyafetlere dönüştürerek geçen yıl ramazanda ilçede eğitim gören öğrencilere hediye verdik. Ardından Kurban Bayramı'nda da böyle bir çalışmamız oldu. Şimdi de öğrencilerimize yeni giysilerden karne hediyesi hazırladık." dedi.

- Ustalaşan kadınlar fabrikalarda çalışacak

Baş, giyim üretim teknolojileri kurslarının aynı zamanda kadınlara yeni gelir kapısı açacağını vurgulayarak, "Projemizde iki amaç vardı. Biri atık kumaşları kıyafetlere dönüştürerek öğrencilerimize hediye takdim etmek, diğeri ise kadınlarımıza Halk Eğitim Merkezi bünyesinde belli bir eğitim vererek ilçemize çok yakın mesafede açılacak olan Demirağ OSB'deki tekstil fabrikalarına usta temin etmek. Böylece hem ailelere çok ciddi bir gelir kapısı açacağız hem de fabrikalarımız ustasız kalmayacak." diye konuştu.

Kursiyerlerden 38 yaşındaki 4 çocuk annesi Sümeyra Tatar ise yaklaşık 3 ay önce kursa başladığını belirterek, "Az zamanda çok şey öğrendim. Kurslar kadınların hem psikolojisine iyi geliyor hem de el becerilerimizi geliştiriyor. Çocuklara çeşitli hediyeler yaparak da maneviyatımızı yükseltiyoruz." ifadesini kullandı.

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