Sivas'ta 751 çocuk "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesiyle tekrar okullu oldu

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SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi kapsamında Sivas'ta 751 çocuk yeniden okula başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca okul çağında olmasına rağmen eğitime devam etmeyen öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılması amacıyla başlatılan "Eğitimle Yeniden Buluşma Projesi" meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatının ardından Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve gönüllü rehber öğretmenlerin katılımı ile ekipler oluşturuldu.

Ekipler, MERNİS sisteminden adres kayıtları bulunan öğrencilerin evlerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde 751 öğrenci yeniden eğitim sistemine kazandırıldı.

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