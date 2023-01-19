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Sivasspor, Türkiye Kupası'nda son 15 yılda 10 kez adını çeyrek finale yazdırdı

AA

Sivasspor, Türkiye Kupası'nda son 15 yılda 10 kez adını çeyrek finale yazdırdı

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Demir Grup Sivasspor, son 15 sezonda 10. kez çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Sivasspor, bu sezon organizasyona 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor ile eşleşen kırmızı-beyazlılar, rakibini 5-2 yenerek kupanın dışına itti.

Son 16 turunda Bursa ekibi Teco Karacabey Belediyespor'un rakibi olan Demir Grup Sivasspor, sahasındaki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'de oynanan müsabakadan 3-0 galip ayrılarak, adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Kupası'nda özellikle son yıllarda başarılı grafik çizen Sivas ekibi, son 15 yılda 10 çeyrek final, 4 yarı final ve bir kez final oynadı.


- Sivasspor'un son 15 yıldaki kupa serüveni

Kırmızı-beyazlı ekip, 2008-2009 sezonunda çeyrek finalde eşleştiği güçlü rakibi Galatasaray ile ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Rövanş maçında evinde penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayan Sivasspor, yarı finale yükseldi. Sivas temsilcisi yarı finalde Fenerbahçe'ye elendi.

2011-2012 sezonunda da çeyrek finale yükselen Sivasspor, evinde Bursaspor'a 4-1 mağlup olarak kupanın dışında kaldı.

Sivas ekibi, statü gereği son 8 takımın A ve B gruplarında mücadele ettiği 2012-2013 sezonunda A Grubu'ndan çıkarak yarı finale yükseldi. Sivasspor, yarı finalde ilk maçta sahasında 2-1 yendiği Trabzonspor'a rövanşta 6-0 yenilerek elendi.

Kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda son 8 takım arasına kalarak A Grubu'nda mücadele etti. Grupta 3 puan toplayabilen Sivasspor, kupaya grup aşamasında veda etti.

Sivas ekibi, 2014-2015 sezonunda çeyrek finalde Kayserispor'u 1-1 ve 4-2'lik (Penaltılarla) skorlarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar, yarı finalde Galatasaray'a elendi.

2016-2017 sezonunda da çeyrek finalde mücadele eden Sivasspor, sahasında 0-0 berabere kaldığı Konyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olarak kupaya veda etti.

Kırmızı-beyazlılar 2019-2020 sezonunda çeyrek finalde deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak elendi. Sivasspor, 2020-2021 sezonunda da çeyrek finalde sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek yoluna devam edemedi.


- Sivasspor tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü

Türkiye Kupası'nda 2021-2022 sezonunda çeyrek finale yükselen Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü evinde 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar yarı final ilk maçında evinde deplasmanda 2-1 yendiği Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak finale yükseldi.

İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde normal süresi 1-1 berabere biten maçın uzatmalarında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Sivasspor, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.


- "Hedefimiz yeniden final oynamak"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kupada gidebildikleri yere kadar gitmeyi hedeflediklerini belirten Çalımbay, "İlk 8'e girdik, 2-3 maçtan sonra final oynuyorsunuz. Biz de kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." dedi.

Ligde ve Avrupa Kupaları'nda da mücadele ettiklerini dile getiren Çalımbay, "Oynayacağımız lig maçları bizim için çok önemli. Özellikle ligde belirli bir yere gelmemiz gerekiyor ki diğer kulvarlarda da daha rahat oynayalım. O yüzden ligdeki Gaziantep FK maçını iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Sivasspor'un geçen sezon Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanmasının çok büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Üç senedir Avrupa'ya gidiyoruz, Türkiye Kupası'nda yer alıyoruz. Bu çok büyük bir başarı ama yeteri kadar tanıtılmadı. Sivasspor'un başında dördüncü senem, her sene Avrupa'ya gidiyoruz. Türkiye Kupası'nda bu sezon da hedefimiz kesinlikle final oynamak. Bizim üç kulvarda gitmemiz zor, mütevazi bir kadromuz var. Allah korusun 1-2 oyuncu sakatlandığı zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bunun dışında bir korkumuz yok. Bizi tek korkutan sakatlıklar."

Takımda transfer çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Çalımbay, "Takviye yapacağız, inşallah onlar da kısa sürede gelirse o zaman problem olmaz. Yönetim uğraşıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah en kısa sürede bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

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