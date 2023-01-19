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Soğuk ve yoğun kar yağışıyla ünlü Sivas. kış ayında adeta baharı yaşıyor

AA

Soğuk ve yoğun kar yağışıyla ünlü Sivas. kış ayında adeta baharı yaşıyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan ve çetin kış şartlarının yaşanmasıyla bilinen Sivas, son yılların en kurak kış mevsimini geçiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2022 Aralık dönemi kuraklık haritasına göre Sivas "şiddetli kurak" iller arasında yer alıyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, park ve bahçelerde bahardan kalma görüntülere rastlanıyor.

Bu duruma alışık olmayanlar bir yandan parklarda güneşin tadını çıkartırken, bir yandan da kurak geçen kışın susuzluk açısından endişesini yaşıyor.

Sivas'ta geçen kış ile bu sezonda aynı noktalardan çekilen fotoğraf ve görüntüler bölgedeki kuraklığı gözler önüne seriyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci, AA muhabirine, günümüzün en önemli konularından birinin iklim değişikliği ve bunun ortaya çıkardığı kuraklık olduğunu söyledi.

Kentte önceki yıllarda özellikle aralık-mart aylarının soğuk ve kar yağışlı geçtiğini hatırlatan ve mevsim değişikliğine dikkati çeken Cebeci, dünya genelinde özellikle 1950'li yıllardan itibaren sıcaklık artışının raporlandığını anımsattı.

Bununla ilgili tahminler ve projeksiyonlar yapıldığını anlatan Cebeci, "İklim değişikliği üzerinde çalışan uzmanlar, üniversiteler veya araştırıcılar genellikle modellemeler üzerinden projeksiyon yapıyorlar. Bu modellemelere göre, 2050'li yıllarda yağışlarda düşüş olacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Cebeci, belli bir dönem yağış olacağını ancak bu yağışın dönemini tahmin edemediğini dile getirerek, "Eskisine oranla düzenli yağışlar olmayacağı kesin." dedi.

- "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum"

Sivas'ta yaşayan Mustafa Görgülü (68) de ilk kez kentte kurak bir kış geçirdiğini belirtti.

Şehirde eski kışların çok sert olduğunu aktaran Görgülü, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bundan önce metrelerce kar yağardı, sokaklara çıkılamazdı. Allah'ın bir lütfu, ne diyelim? Bir şey diyemiyoruz, ilk defa ömrümde böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Köyde de yaşadım, bacaları sıyırırdık. Bacaların üstünden dümdüz giderdik yani. Hayvanları sulamaya götüremezdik, sokaklar dolardı komple karla. Tünelden gider gibi giderdik karın içinde." diye konuştu.

Rahmi Öniz (74) ise daha önce böyle bir kuraklık görmediğini vurguladı.

Sivas'ta ocak ayında ilk defa böyle bir hava yaşandığını anlatan Öniz, "İnşallah hayır olur, Cenabıallah yarattıklarını bizden daha çok düşünür inşallah. Sonu güzel olur. Sivas yağmura, kara hasret gerçekten. İnşallah yağar, yani gerçekten endişeliyiz. Su kıtlığı olabilir, Allah korusun, barajlarda su seviyesi sıfıra düşebilir." dedi.

Mustafa Kılıç (79) da Sivas'ta birinci ayda dışarıda, parkta oturduklarını, bunu bir "mucize" olarak gördüklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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