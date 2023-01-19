Sivas'ta "Genç Girişimciler Keşifte" projesi başlatıldı

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SİVAS (AA) - Sivas Valiliği himayelerinde başlatılan "Genç Girişimciler Keşifte" projesi kapsamında Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileri, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile ESTAŞ AŞ Kam Mili Fabrikası'nı gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ders dışında da çeşitli sosyal, kültürel, teknolojik, tarımsal ve sanayi içerikli alanlarda farkındalıklarını artırmak amacıyla Sivas Valiliği Strateji ve AR-GE Birimi (SARGEB) tarafından HEDEF projesi kapsamında "Genç Girişimciler Keşifte" projesi başlatıldı.

Sivas Valiliği SARGEB, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas 1. Organize Sanayi ve Demirağ Organze Sanayi Bölgesi Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen projede ortaokullardan gelen öğrenciler, organize sanayinde yer alan fabrikalarda ve birçok üretim tesislerinde imalat süreçlerini gözlemleyecek.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Türkiye'nin ilk ve en büyük kam mili üretim tesisi olan, yurt içi ve dışında 16 araç üreticisine satış yapan, 46 ülkenin yedek parça piyasasına kam mili ihraç eden ESTAŞ'ı Yavuz Selim Ortaokulu öğrencileriyle gezdi.

Fabrika gezisi öncesi öğrencilere hitap eden Şimşek, güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini belirtti.

Öğrenciler için önemli bir deneyim olacağını aktaran Şimşek, "Projedeki temel amacımız, belki de sizin sadece kitaplardan okuduğunuz, kitaplardan resmini gördüğünüz, belki sadece hayal ettiğiniz fabrikaları ve üretim süreçlerini yerinde göstermek." ifadelerini kullandı.

Gezinin öğrenciler açısından ufuk açıcı olacağını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Gelecekte başarılı bir yaşama sahip olmak ve hedeflediğiniz noktalara ulaşmak için hayal etmeniz gerekir. Her şey bir hayal ile başlar. İnşallah sizler için verimli ve faydalı gezi olacak. Okullarımızdan sürekli gruplar halinde öğrenciler gelip tesisleri gezecek. Bugün ESTAŞ'ta yarın başka bir mekanda imalat süreçlerini yerinde görecekler. İnşallah sizlerin içinden de genç girişimciler çıkacak ve ülkemize güzel kazanımlar sunacaklar."

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