Aşık Veysel'in memleketinde öğretmenler ve öğrencilerin oluşturduğu koro konser verdi

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SİVAS (AA) - Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı olan 2023'ün UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması dolayısıyla ünlü ozanın memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğretmenler ve öğrencilerin oluşturduğu koro konser verdi.

Halk ozanının adını taşıdığı Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, Milli Eğitim Şube Müdürü, müzik öğretmenleri ve öğrencilerin bulunduğu müzik korosu "Şarkılar bizi söyler, biz de şarkı söyleriz" adlı program düzenledi.

Koro Şefi İhtibar Erdem eşliğinde Aşık Veysel'in eserlerinin de yer aldığı türküler seslendirildi.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, yaptığı konuşmada, amatör müzikseverlerden oluşan koroya cesaret gösterip katılım sağlayan ve ekim ayından beri çalışmalara katılan kursiyerleri ve öğretmenleri tebrik etti.

Koroda görev alan Şarkışla Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Öztürk ise Şarkışla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Türk müziği korosu oluşturduklarını söyledi.

Koronun Türk müziğine ilgi duyan insanlardan oluştuğunu belirten Öztürk, "2 ay boyunca çalışmalarını gerçekleştiren koromuz bugün konserini icra etti. 2023 yılı Aşık Veysel yılı olarak ilan edildi. Biz de bu kapsamda korumuzda Aşık Veysel türkülerine, ezgilerine yer verdik. Aşık Veysel'in memleketinde çalışıyor olmaktan ayrıca mutluyum." dedi.

Koro şefi İhtibar Erdem de güzel bir program icra ettiklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanvekili Uğur Kuşçuoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, Halk Eğitim Müdürü Ertan Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.



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