Sivas Valisi Şimşek, Şarkışla ilçesini ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Şarkışla'da İlçe Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde, Vali Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sağlık, trafik, asayiş, eğitim ve kamu yatırımları ele alındı.

Toplantıda, Şarkışla Kaymakamlığı tarafından hazırlanan video gösterimiyle ilçenin sorunları, yapılan kamu yatırımları ve eksiklikler anlatıldı.

Şimşek, toplantının ardından destekleme yetiştirme kursunda kadın kursiyerlerin yaptıkları el işi çalışmaları inceledi.

Şehit bebek Bedirhan Mustafa Karakaya’nın adını taşıdığı, içerisinde yarı olimpik yüzme havuzun da bulunduğu kompleksin inşaat alanında da incelemelerde bulunan Şimşek, şunları söyledi:

"Burası bir kompleks. Şehidimiz Bedirhan Karakaya'nın adını taşıyor. Burada önceden var olan stadyum ve kapalı spor salonuna ilaveten bir yarı olimpik yüzme havuzu yer alıyor. Projede yine gençlik merkezi var. Gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzun yapım çalışmaları bitmek üzere. İnşallah en geç mayıs ayında halkımızın hizmetine sunulmuş olacak. Onun dışında boş alan var 40 dönüm civarında, oraya da halkımızın spor yapabileceği voleybol sahası, yürüyüş ve basket sahası gibi alanları kazandırmayı düşünüyoruz."

Şimşek, İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ise Şarkışla'nın genel sorunlarını ele aldıklarını belirterek, sık sık trafik kazalarının meydana geldiği Cemel, Pınarbaşı ve Dörtyol kavşaklarında bu soruna yönelik kalıcı çözümler üreteceklerini dile getirdi.

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