Akıncılar'da genel kültür ve bilgi yarışması düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde "Yıldızlar Pusulamız, Ufkumuz Aydınlık" adlı proje kapsamında genel kültür ve bilgi yarışması yapıldı.



Akıncılar Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, Türk ve İslam tarihinde iz bırakmış şahsiyetleri anlatan videolarla hayata geçirilen projenin finali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler kıyasıya yarıştı.

Yarışmada ilkokul düzeyinde Zeynep Ahsen Zengin ve Esma Eker birinciliği paylaşırken, Ahmet Kağan Karaca ikinci oldu.

Ortaokul düzeyinde ise Zehra Nur Demir birinci, Reşat Öz ikinci, Seniha Erva Minnetoğlu üçüncü oldu.

Lise düzeyinde ise Feyzanur Özcan birinci, Dursun Ahmet Akyüz ikinci ve Büşra Küçükkurt üçüncülük elde etti.

Dereceye giren öğrencilere Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, kurum amirleri ve öğretmenler hediyelerini takdim etti.

Kahveci, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, diğer tüm öğrencilere de projeye göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti.

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