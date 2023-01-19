Sivasspor'da Clinton N'jie'nin sol üst arka adalesinde yırtık tespit edildi

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Clinton N'jinin sakatlandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'jie'nin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TECO Karacabey Belediyespor ile oynanan maçın 84. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Clinton N'jie'nin, gerçekleştirilen kontrollerinde sol üst arka adalesinde hafif seviyede yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanıldığı kaydedildi.





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