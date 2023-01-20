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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 22 Ocak Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Gaziantep'e gitti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanın ardından 20 kişilik oyuncu kadrosuyla Gaziantep'e hareket etti.

Kafileyi Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin uğurladı.

Kafilede Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Mustapha Yatabare, Muhammed Mert Dursun, Kaan Onaran yer aldı.

Sakatlığı süren Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Leke James, Murat Paluli, Karol Angielski ve Clinton N'Jie, 17 yaş altı milli takımında bulunan Emre Gökay ile sarı kart cezalısı Robin Yalçın kadroda yer almadı.



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