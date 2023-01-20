Zara'da çiftçilere korunga silajı dağıtıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde besicilere korunga silajı dağıtıldı.

İlçede korunga yem bitkisinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmek amacıyla iş insanı Hüseyin Önder'in desteğiyle Zara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından 20 üreticiye 13 ton korunga silajı balyası desteğinde bulunuldu.

Tödürge köyünde gerçekleştirilen dağıtımda her biri 650 kilogram ağırlığındaki korunga silajı balyaları besicilere teslim edildi.

Oda başkanı Zeki Şimşek, "Geçtiğimiz üretim sezonunda 1000 dönüm arazide korunga yem bitkisi yetiştiriciliği yapan iş insanı Hüseyin Önder, üretimini yaparak balya haline getirdiği korunga silajlarını ilçemiz genelinde faaliyet gösteren odamız üyesi çiftçilerimize dağıtma kararı aldı. Her biri 650 kilogram ağırlığındaki balya korunga silajlarını odamıza müracaat eden üreticilerimize düzenlediğimiz programla teslim ettik. Odamız faaliyetlerine ve çiftçilerimize sağladığı maddi ve manevi desteklerinden dolayı iş insanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

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