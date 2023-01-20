Sivas'ta FETÖ hükümlüsü yakalandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'yı kentteki bir adreste yakaladı.

N.A. işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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