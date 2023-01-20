Akıncılar'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde karnelerini alan öğrenciler yarı yıl tatiline başladı.

Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ile Belediye Başkanı Hasan Şen, 80. Yıl İlköğretim Okulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler vererek karne heyecanına ortak olan Kahveci ve Şen, yarı yıl tatilini dinlenerek geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Velilerin de katıldığı karne töreninin sonunda İstiklal Marşı okundu.



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