Sivas'ta Devlet THM Korosu konser verdi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu konser verdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro olarak Sivaslı halk ozanlarının derlediği yöresel türkü ve deyişleri seslendirdi.

Sanatseverlerin alkışla eşlik ettiği konserde halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Konseri, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, koro müdürü Davut Kaya ve vatandaşlar izledi.

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