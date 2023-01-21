Akıncılar'da TOKİ konutlarının inşası devam ediyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 21 Eylül 2022'de yapımına başlanan 276 konut, 3 dükkan ve 1 caminin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, kış aylarında hava sıcaklığı mevsim şartlarının üzerinde seyrettiği için çalışmaların hızla ilerlediğini belirtti.

TOKİ konutlarının inşasında ortalama 3,5 ay gibi kısa sürede önemli yol katedildiğini dile getiren Şen, "Bu süre içinde 9 bloğun inşatı yapıldı, 2 bloğun da çatı ahşap işlemleri ve izolasyonu tamamlandı. Devam eden çalışmalarla konutların vatandaşın hizmetine bu yıl içerisinde sunulması hedefleniyor." dedi.

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