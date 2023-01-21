Sivasspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

Sivasspor, antrenmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

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