Sivas'ta tren ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobil ile yük treninin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

K.F. yönetimindeki 24 EN 685 plakalı otomobil ile yük treni, Tecer köyündeki hemzemin geçitte çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan S.F. ve S.F. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ulaş Devlet Hastanesi ve Sivas Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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