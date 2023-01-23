"Çöplükte hazine var" temasıyla yola çıkan kadınlar eski çeyizlerden gelir elde ediyor

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SİVAS (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Sivas'ta eski çeyizleri dikiş nakışla modernize eden kooperatif üyesi kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Sivas Kadınlar Kooperatifi (Siv-Koop) üyesi 18 kadın, "Çöplükte hazine var" temasıyla 4 ay önce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan el işi kursuna başladı.

Kadınlar, hem evlerinden getirdikleri hem de yakın çevrelerinden aldıkları, yıllarca sandık ve hurçlarda saklanan çeyizleri çeşitli tasarımlarla modernize ederek yeni ürünlere dönüştürüyor.

Sipariş üzerine çalışan kadınlar, amigurumi, rölyef, gelin ve damat bohçası başta olmak üzere modern tasarımlar uyarladıkları tüm el işi ürünleri satarak aile ekonomisine destek oluyor.

Kooperatif üyesi ve kurs eğitmeni Dilek Kalmi, AA muhabirine, geçmişten geleceğe bir yol izleyerek eskiyi yeniye dönüştürdüklerini belirterek "Annelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz hatta babaannelerimizden kalan çeyiz ürünlerini yeniden modernize ediyoruz. Yani kullanılmamış ürünleri modern hale dönüştürüp halkın kullanımına sunuyoruz." dedi.

Kadınlar olarak "Çöplükte hazine var" temasıyla yola çıktıklarını vurgulayan Kalmi, "Bu felsefeyle şimdiye kadar kullanılmayan ürünleri değerlendiriyoruz. Eski ürünleri alıp kesiyoruz, ütülüyoruz, yeni tasarımlar yapıyoruz. Kenarlarını da tekrar sarıp farklı şekilde kimini yatak ve masa örtülerine kimisini de mutfak takımları hatta gelin ve damat bohçalarına dönüştürüyoruz. Yeniyi alıp da yeniden yapmanın bir anlamı yok." diye konuştu.

Kalmi, kadınların sosyalleşmesini de sağladıklarını dile getirerek, birbirlerinin psikoloğu olarak tüm sıkıntı ve streslerini kursta attıklarına, bu durumun kendilerine terapi gibi geldiğine dikkati çekti.

Hiçbir ürünün boşa gitmediğinin altını çizen Kalmi şunları söyledi:

"Maddi durumu iyi olmayan, elindeki eski çeyizleri değerlendirip onu modern hale getirdikten sonra satıp aile ekonomisine kazandırmak isteyen kadınlarımız sipariş üzerine çalışıyor. Amigurimi, rölyef, gelin ve damat bohçaları, aklınıza ne geliyorsa el işlerinin tamamını satabiliyoruz. Bazı kadınlarımız da dışarıdan yeni ürün almaktansa daha ucuza mal olacağı için elindeki ürünü kendisi için değerlendiriyor. Bu şekilde çocuğuna, kendisine de yapsa aile ekonomisine katkı sağlıyor."



Kalmi, sertifika verilen kursiyerlerin bu sayede istedikleri zaman iş yeri açabileceklerini aktardı.

- "Bana terapi oluyor, çok iyi geliyor"



Kursiyerlerden ev hanımı Yasemin Yalçın ise evli ve iki çocuk annesi olduğunu belirterek "En başta burada arkadaş edinip sosyalleşiyoruz. Eski el işlerini modern hale getiriyoruz. Bu yaptıklarımızı satarak para kazanabiliyoruz. Bana terapi oluyor, çok iyi geliyor." ifadesini kullandı.

Kursta çok mutlu olduğunu dile getiren Sevim Sarılar da "İki çocuk annesiyim, aynı zamanda babaanneyim. Buraya evdeki çeyizimdeki ürünleri değerlendirmeye geldim. Bunlarla evime güzel eşyalar ve örtüler yapıyorum." dedi.

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