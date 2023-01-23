Akıncılar ilçesinde jandarma KADES hakkında bilgilendirme yapıyor

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SİVAS (AA) - Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Eğitim" kapsamında vatandaşlara Akıncılar İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından KADES programı tanıtıldı.

Köy köy, sokak sokak dolaşan ekipler, vatandaşlara KADES programı hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

Ekipler, ziyaretlerde KADES uygulamasının nasıl ve hangi durumlarda kullanılacağı hakkında da bilgi verdi.



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