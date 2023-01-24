Akıncılar Kaymakamı Kahveci köy ziyaretlerinde bulundu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesi kaymakamı Tarık Safa Kahveci, köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.
Sevindik, Geyikpınar ve Onarı köylerini ziyaret eden Kahveci, hane ziyaretinde bulundu.
Misafir olduğu evlerde vatandaşlarla sohbet eden Kahveci, devletin kapısının her zaman açık olduğunu söyleyerek, herhangi bir sorunu ve talebi olanlara makamının her zaman açık olduğunu belirtti.
Kahveci, köylerin daha yaşanabilir olması için devletin var gücüyle çalıştığını ifade etti.