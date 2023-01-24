Sivasspor, Adana Demirspor maçına odaklandı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk edecekleri Adana Demirspor'u yenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 20. haftasında deplasmanda kazandıkları Gaziantep FK maçında ligin en iyi oyununu sahaya yansıttıklarını belirtti.

Galibiyet hedefine ulaştıkları için mutlu olduklarını dile getiren Çalımbay, önlerinde daha çok maç olduğunu ifade etti.

Ligde bu hafta sahalarında Adana Demirspor ile yapacakları maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, bu karşılaşmada taraftar desteğine çok ihtiyaçlarının olduğunun altını çizerek, "Telafisi olmayan maçlar oynayacağız." dedi.

Hem Avrupa'da hem Türkiye Kupası'nda hem de ligde mücadele ettiklerine dikkati çeken Çalımbay, "Onun için de taraftarın mutlaka takımı desteklemesi ve yanında olması gerekiyor çünkü taraftarımıza çok şey vermeye çalışıyoruz. Hem ligde başarılı olmaya çalışıyoruz hem Türkiye Kupası'nı tekrar almak için bütün gayretimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gaziantep FK ile eşleşmelerini değerlendiren Çalımbay, "Gaziantep bizi tanıyor, biz Gaziantep'i artık iyi tanıyoruz. Daha yeni oynadığımız bir takım ama yendik diye öbür maçı da öyle kolay kazanacağız diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Türkiye Kupası'nı yeniden kazanmayı hedeflediklerini, bunu da taraftar desteğiyle başarabileceklerini dile getirdi.





- Transfer çalışmaları





Transfer çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Çalımbay, şunları kaydetti:

"İnşallah bir hafta içinde veya 10 gün içinde takviyelerimiz de gelirse... Şu anda yönetimimiz de uğraşıyor, onlar geldiği zaman da daha alternatifli bir kadromuz, daha geniş bir kadromuz olacak. Yedek kulübemiz kuvvetlenmiş olacak. O yüzden yani bunların hepsi olduğu anda da zaten inşallah iyi şeyler de yapacağız. Bizim kesin transfer yapmamız gereken yerler var, onları da mutlaka yapacağız. Yönetim zaten çok uğraşıyor. Aciliyet gerektiren mevkilerimiz var, onları mutlaka yapmamız gerekiyor. Yapamazsak sıkıntı yaşarız."

Galatasaray ile ismi anılan Uğur Çiftçi'nin transfer çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Çalımbay, "Biz bir sol bek almadan bizim bir oyuncu vermemiz mümkün değil. Sol beksiz kalırız, bir tek Ziya kalır. Öyle bir sıkıntı yaşayamayız. O yüzden tabii ki Uğur'u verme şansımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Basında yer alan "Galatasaray'a Uğur'u vermeyiz." gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz öyle bir şey demiyoruz, eğer sol bek alamazsak Uğur'u veremeyiz diyoruz. Emre bize gelseydi Uğur gidiyordu, her şey tamamdı, bitmişti. Emre kendisi de haklı, Galatasaray gibi bir kulüpten ayrılıp gitmek istemez tabii ki ama bizim de bir oyuncumuzu verdiğimiz zaman onun yerini doldurmamız gerekiyor. Mesela Dia Saba gitti, biz Saba'nın gitmesini hiç istemiyorduk ama gitti, onun yerini doldurmamız gerekiyor. Şimdi Uğur giderse Uğur'un yerini de doldurmamız gerekiyor. Almadan bir yere bir şey verme şansımız yok. Saba'da da aynı şekil olsaydı böyle Saba'yı da bırakmazdık."





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 28 Ocak Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından açma germe hareketleri ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları nedeniyle Leke James ve Aaron Appindangoye takımdan ayrı koştu.

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