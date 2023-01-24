Sivas'ta gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Çalışmalarda bir ikamette, eklentilerinde ve bir araçta yapılan araçta 27 adet şarjlı matkap, 19 adet darbeli matkap, 7 adet taşlama makinesi, 2 adet dekopaj makinesi ve 4 adet sunta kesme makinesi ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.