Sivas'ta madde bağımlılarına "BAHAR"da psikolojik destek verilecek

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, bireylerin tekrar uyuşturucu madde kullanmadan sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli (BAHAR), Sivas Devlet Hastanesi'nde hizmete başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, bireylerin tekrar uyuşturucu madde kullanmadan sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan, BAHAR'ın açılışını gerçekleştirdi.

Merkez, alkol ve madde bağımlılığı olan 18 yaş üstü en az 3 haftalık arınma sürecini tamamlamış bireyler ve onların yakınları için faaliyet gösterecek.

BAHAR Merkezi'nde tıbbi tedavi, bireysel danışmanlık, grup çalışmaları, aile görüşmeleri, sosyal beceri eğitimleri, psiko-eğitim grupları, sosyal destek hizmetleri, spor aktiviteleri, iş-uğraş aktiviteleri ve manevi destek verilecek.

Merkezde poliklinik muayene odası, hasta/danışan görüşme odası, bekleme salonu, grup terapi ve eğitim odası, yaşam alanı ve iş-uğraş atölyesi gibi fiziki bölümler bulunuyor.

BAHAR'da 2 sosyal hizmet uzmanı ile birer psikiyatri uzmanı, psikolog, el sanatları öğretmeni, müzik öğretmeni ve ergoterapist hizmet veriyor.

- "Kurum ve kuruluşlarımız hastalarımızın hizmetinde"

Merkezin açılışında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bağımlılığın çağın karşı karşıya kaldığı önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Bu tehlikenin sadece gençleri değil, geleceği tehdit ettiğini vurgulayan Şimşek, "Devlet olarak bu sorunla en etkin şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. Kurum ve kuruluşlarımız, bu hastalarımızın hizmetinde. BAHAR merkezinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hastalarımız bağımlılıktan kurtulduktan sonra burada topluma daha kolay uyum sağlayacaklar. Kendileri için yeni bir hayat başlayacak. Beklediğimiz amaçlara hizmet etmesini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Gökgöz de merkez hakkında katılımcılara bilgi vererek, merkezi gezdirdi.

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