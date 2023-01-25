Sivas Devlet Tiyatrosu "Bernarda Alba'nın Evi" oyununu sahneleyecek

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Bernarda Alba'nın Evi" adlı oyunla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Federico Garcia Lorca'nın kaleme aldığı oyun, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde yarın tiyatroseverlerle buluşacak.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ahmet Turan Oflazoğlu'nun Türkçeye çevirdiği oyunu, oyunda Poncia karakterini canlandıran Begüm Atak yönetiyor.

İspanya iç savaşı dönemi öncesinde, toplumda yaşanan kaosun bir ev içine yansımasının işlendiği oyunda, dul bir annenin, kızları üzerinde kurduğu baskı ve kısıtlaması, aynı zamanda otoriter yönetim anlayışları ve insanları yaşam haklarının nasıl göz ardı edildiği sahneye taşınıyor.

Oyun, yarın ve 27 Ocak'ta saat 19.30'da, 28 Ocak Cumartesi ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

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