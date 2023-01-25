Sivas'ta dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir kişinin satışa çıkardığı 34 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp, parasını aracından getireceğini söyleyerek olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.G.Ö, O.K. ve C.Ö. gözaltına alındı.
Zanlıların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 2 cep telefonu ve silah ele geçirildi.
Erzurum'un Horasan ilçesinde de şüphelilerin bir müştekinin cep telefonunu ve oyun konsolunu aynı yöntemle dolandırdıkları tespit edildi.
Zanlılardan C.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Ele geçirilen cep telefonları ve oyun konsolu müştekilere teslim edildi.