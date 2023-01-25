Sivas'ta dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir kişinin satışa çıkardığı 34 bin lira değerindeki cep telefonunu alıp, parasını aracından getireceğini söyleyerek olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, nitelikli dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen B.G.Ö, O.K. ve C.Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada 2 cep telefonu ve silah ele geçirildi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde de şüphelilerin bir müştekinin cep telefonunu ve oyun konsolunu aynı yöntemle dolandırdıkları tespit edildi.

Zanlılardan C.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ele geçirilen cep telefonları ve oyun konsolu müştekilere teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.