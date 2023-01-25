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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıncılar'da muhtarlara trafik eğitimi verildi

AA

Akıncılar'da muhtarlara trafik eğitimi verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde muhtarlara yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan trafik bilincinin geliştirilmesi iş birliği protokolü kapsamında Akıncılar ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına eğitim verildi.

Akıncılar Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde İlçe Emniyet Amirliğinde görevli trafik polisi tarafından trafik işaretleri, trafik kuralları, ilk yardım, kaza anında yapılması gerekenler anlatıldı.

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