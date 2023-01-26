Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, yumruklu saldırıda yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta saldırıya uğrayan Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldız, Yiğitler Mahallesi'nde aracına bindiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin yumruklu saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yıldız, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yıldız'ın kafasında kırıklar oluştuğu ve ameliyata alınacağı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yayımladığı mesajda, saldırıyı kınadı.

Seçim dönemine girdikleri bir süreçte yaşanan olayın kendilerini derinden yaraladığını belirten Çetindağ, "Suçluların bir an önce bulunarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan Bekir Yıldız kardeşime acil şifalar diliyorum. Bu tür ahlaksız saldırılar çiftçimizin, delegelerimizin hür iradelerini etkilemeyecektir. Tüm camiamız adına Yıldız ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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