Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden marketlere "Sivas köftesi" tepkisi

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SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, il dışında bir zincir markette "Sivas köftesi" adı altında satılan köftenin, şehrin tescilli ürünüyle ilgisinin olmadığını belirterek, bu ad altında satışının devam etmesi durumunda hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

Kentteki bir lokantada basın toplantısı düzenleyen Demirgil, Sivas köftesinin şehir mutfağının en meşhur yemeklerinden biri olduğunu ve kentin tanıtımına da önemli katkı sağladığını belirtti.

Sivas köftesinin tescilli bir ürün olduğunu vurgulayan Demirgil, "Sivas köftemizin usulüne uygun olmayan bir şekilde satılıyor olması bizleri, esnaflarımızı ve Sivaslıları üzmüştür." dedi.

Sivas köftesinin, sadece tuz ve et karışımı ile yapılan, şehre özgü lezzetlerden bir tanesi olduğunu dile getiren Demirgil, şunları kaydetti:

"Sivas köftesi' adı altında satılan köftenin içindeki karışıma, baharatına bakıldığında Sivas köftesi ile alakası olmadığı gözlenmektedir. Bu şekilde yapılan satışlar, halkı yanıltmakta, Sivas köftesini, lezzetini ve Sivas mutfağını da olumsuz etkilemektedir. Firma yetkililerinin Sivas ile alakası olmayan ve Sivas köftesi adı altında satış yapılan bu köfteyi reyonlardan kaldırmasını, satışını durdurmalarını talep ediyoruz. Aksi durumda Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak yasal yollara başvuracağımızı ifade ediyoruz."

Köfte ustası Ahmet Usta ise tescilli Sivas köftesinin sadece et ve tuzdan yapıldığını söyledi.

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