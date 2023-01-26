Suşehri Belediye Başkanı Yüksel pazarda esnafın sorunlarını dinledi

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SİVAS (AA) - Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ilçede perşembe günleri kurulan halk pazarında incelemelerde bulundu.

Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yüksel, vatandaşların Ragaip Kandilini kutladı.

İlçede yapılması hedeflenen projeler hakkında esnaf ve vatandaşlara bilgi veren Yüksel, eski hükümet konağı yerine şehir meydanı, eski hastane yerine ise millet bahçesi yapılacağını söyledi.

Suşehri'ne yeni projeler kazandırmak için çalıştıklarını belirten Yüksel, "Eski askerlik şubesinin yerine ise kapalı otopark ve millet camisi yapacağız. Yapılacak hizmetlerin mali hazırlıkları tamamlandı, projeleri hazırlandı." dedi.

Projelerin ihale hazırlıklarının devam ettiğini dile getiren Yüksel, "İnşallah kısa sürede bu işlemler de tamamlanarak ilçemize güzel hizmetler bırakmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu vesile ile tüm İslam aleminin kandilini kutluyorum." diye konuştu.

Pazar esnafı ise pazar alanının yan kısımlarının kapatılmasına katkılarından dolayı Yüksel'e teşekkür etti.





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