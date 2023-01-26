Hacamat tedavisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor

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SİVAS (AA) - Sivas Numune Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Polikliniğinde görevli Uzman Dr. Murat Yerliyurt, hacamat tedavisinin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti.

Yerliyurt, yaptığı yazılı açıklamada, halk arasında "hacamat" olarak da tanımlanan kupa tedavisinin uzun yıllardır özellikle ağrı tedavisinde uygulanan geleneksel yöntemlerden birisi olduğunu belirtti.

Tedavi yöntemi hakkında bilgiler veren Yerliyurt, "Özel olarak tasarlanmış kupaların uygulama bölgelerinde vakumlanarak bekletilmesi ve sonrasında küçük ve yüzeysel kesiklerin atılması disiplinine dayanmaktadır. Kesik atılması sonrasında bölgeler tekrar kupa aile kapatılmakta ve kanın vücuttan dışarı atılması sağlanmaktadır. Deri ve derialtında biriken vücuda zarar veren ağır metallerin, toksik maddelerin özel vakumlu kupalar ile vücut dışına alınma işlemidir." ifadelerini kullandı.

Yerliyurt, hacamat tedavisi olanların soğuk algınlığı ve grip olma olasılığının oldukça düştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır. Kanda birikmiş ağır metal ve toksinlerin atılmasını sağlar. Ödemleri çözer, kan üretimi ile görevli organları uyarır, ağrıları giderir. İleride oluşabilecek muhtemel hastalıkların önlenmesinde etkilidir. Metabolizmayı düzenleyerek bağışıklığı güçlendirdiğinden düzenli yaptıranlar, çok sık grip ve soğuk algınlığına yakalanmaz."









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