Sivas'ta bir hastaya kadavradan böbrek nakli yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bir hastaya kadavradan böbrek nakli gerçekleştirildiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6 yıldır böbrek hastası olan Emrah Demir'e hastane bünyesinde bulunan Organ Nakli Merkezi'nde kadavradan böbrek nakli yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, yaklaşık 2 yıl önce açılan Organ Nakli Merkezi'nde 15'nci böbrek naklini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Naklin kadavradan yapıldığını aktaran Doğan, "Gerçekleştirilen başarılı operasyondan sonra hastamızı şifa ile taburcu edeceğiz. Büyük bir fedakarlıkla gece geç saatlerde bu nakli gerçekleştirdiler. Özverili çalışmadan dolayı tüm ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Süleyman Koç ise merkezin açıldığı günden bu yana birçok hastaya başarılı organ nakilleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Yapılan operasyon hakkında bilgi veren Koç, "Hastamıza gece vakti kadavradan nakil yaptık. Hastamızın bütün kan parametreleri normal durumda ve böbreği çalışıyor. Kendisini taburcu edeceğiz. Bu başarılı ameliyatın arkasında geniş bir ekibin emeği var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ve hastamıza şifa diliyorum." açıklamasında bulundu.

Böbrek nakli yapılan Emrah Demir ise ameliyatına katılan ekibe teşekkür etti.

Sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu aktaran Demir, "6 yıldır diyaliz hastasıyım ve bir gece vakti nakil için beni aradılar. O anda büyük bir mutluluk yaşadım. Bana bu böbreği veren aileye ve ameliyatımı başarılı bir şekilde gerçekleştiren ekibe çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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