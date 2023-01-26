Sivas'ta temsili Nasreddin Hoca sokakta çocuklara hediye dağıttı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde temsili Nasreddin Hoca, sokakta çocukları hediyelerle sevindirdi.

Temsili Nasreddin Hoca'yı canlandıran Mehmet Sığırcı, eşeğiyle Kale Mahallesi'ni gezerek çocuklara hediye dağıttı.

Çarşı merkezinde de bir süre eşeğine ters binerek dolaşan temsili Nasreddin Hoca, esnafların ve vatandaşların Regaip Kandili'ni tebrik etti.

Sığırcı, Hükümet Konağı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Nasreddin Hoca'nın öğütleriyle, hediyeleriyle unutulmaz bir kişilik olduğunu söyledi.

Nasreddin Hoca'yı genç nesillere tanıtmak ve hatırlatmayı amaçladığını belirten Sığırcı, "Kültürümüze ışık tutan Nasreddin Hoca'yı unutulmaz kılmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Aşık Veysel'i, Muhsin Yazıcıoğlu'nu yetiştirmiş toprakların çocukları olarak unutulan komşuluk, mahallelilik kültürünü yeniden yaşatmak için elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz." dedi.





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