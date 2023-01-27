Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda devam eden çim bakım çalışmaları nedeniyle Malatya'da oynanacak mücadele için bugün kente gidecek ve kamp yapacağı otelde maç saatini bekleyecek.
Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor, yarın saat 13.30'da Yeni Malatya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Burak Pakkan görev yapacak.