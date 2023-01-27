Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan toplam 19 yıl hapis cezası verildi.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık N.K. (26), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık N.K. ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mütalaaya karşı bir talebinin olmadığını söyleyen sanık, "Önceki aşamalardaki savunmalarımı tekrar ediyorum. İsnat edilen eylemleri gerçekleştirmedim. Düriye T. ile 8 yıl komşuluğumuz vardı. Ona kardeş gözüyle bakardım, tırnak arasında DNA profilim tespit edilememiştir." dedi.

Öldürülen Düriye T'nin eşi E.T, babası B.Y. ve annesi Z.Y. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemeye heyeti, sanık N.K'ye "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "yağma" suçundan 12 yıl, "hürriyetten yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "uyuşturucu kullanma" suçundan 2 yıl, "mala zarar verme" suçundan ise 1 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın "cinsel saldırı suçundan" ise delil yetersizliğinden beraatine karar vererek, cezalarında herhangi bir indirime gitmedi.

Bu arada mahkeme heyetinin kararını açıklamasının ardından salonda sanık N.K'nin yakınları ile maktul Düriye T'nin akrabaları arasında arbede yaşandı. Taraflar polis ekiplerince adliye dışına çıkarıldı. Sanığın yakınları burada da Düriye T'nin akrabalarına ait olan bir araca zarar verdi. Taraflar polisin müdahalesiyle dağıtıldı.



- Olay

Şarkışla ilçesinde 26 Şubat 2022'de, 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Düriye T. komşuları tarafından evinde bıçakla yaralanmış halde bulunmuş ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evin yakınında hareketlerinden şüphelenilerek gözaltına alınan N.K, kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

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