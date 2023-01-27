Demir Grup Sivasspor, Malatya'ya gitti

Erzurum'da atıl bina şehit yakını ve gaziler için "kültür evi" oldu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Malatya'da karşılaşacağı Adana Demirspor maçı için bu kente gitti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanın ardından 21 kişilik oyuncu kadrosuyla Malatya'ya hareket etti.

Kafilede Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Emre Gökay, Mustapha Yatabare, Karol Angielski yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Leke James, Murat Paluli ve Clinton N'Jie kadroya alınmadı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.