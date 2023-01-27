Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Yıldız'ı darbettiği iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

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SİVAS (AA) - Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız'ı (47) darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bekir Yıldız'ın (47), Yiğitler Mahallesi'nde aracına bindiği sırada yumruklu saldırı sonucu yaralanması olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, akraba olan H.T. (58) ile K.T'yi (26) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.T. nöbetçi mahkemece tutuklandı, H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sivas Ziraat Odası Genel Sekreteri Bekir Yıldız, dün Yiğitler Mahallesi'ndeki evinden çıkarak aracına bindiği sırada tanımadığı kişilerin yumruklu saldırısına uğramıştı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yıldız'ın kafasında kırıklar oluşmuş ve ameliyat edilmişti. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Yıldız'ın sol gözünde görme kaybı oluştuğu öğrenildi.





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