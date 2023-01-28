İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması Zara'da protesto edildi

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına, Sivas'ın Zara ilçesinde tepki gösterildi.

Mehmet Akif Ersoy Camisi avlusunda toplanan sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Türk bayrağı açarak, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Kahrolsun ırkçılık, yaşasın kardeşlik" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda basın açıklaması yapan İHH Zara Temsilcisi Ahmet Murat Yiğit, İsveç devletinin Türk konsolosluğu önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesini ve eylemi gerçekleştiren şahsı kınadı.

Açıklamanın ardından İlçe Müftüsü Burhan Al tarafından dua okundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.