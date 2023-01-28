Akıncılar Entegre Hastanesi Başhekimi için veda yemeği düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki entegre hastanede başhekim olarak görev yapan Dr. Çağrı Bursalı'nın Suşehri'ne atanması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen veda yemeğine, Kaymakam Tarık Safa Kahveci, ilçe protokolü ile Akıncılar İlçe Entegre Hastanesi personeli katıldı.

Yemeğin ardından konuşma yapan Kahveci, Suşehri Aile Hekimliğine atanan Bursalı'ya yeni görev yerinde başarılar dileyerek başarı belgesi takdim etti.







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