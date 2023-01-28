Sivas'ta su kanalına devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Gürün'den Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi istikametine seyreden N.A. (44) idaresindeki otomobil, kar yağışının etkili olduğu D-300 kara yolunun 35. kilometresinde boş su kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan H.Y.A. (36), E.Y.A. (19) ve R.A'yı (22) ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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