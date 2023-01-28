Suşehri'nde kar nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 2 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

İl Özel idaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından Suşehri ilçesinde 2 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kapanan yollar, Suşehri İlçe Özel İdare ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.





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